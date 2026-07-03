Haberler

Sivas'ta Şems-i Sivasi'nin sanduka puşidesi değiştirildi

Sivas'ta Şems-i Sivasi'nin sanduka puşidesi değiştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta, tasavvuf tarihinin önemli isimlerinden Şems-i Sivasi’nin yıpranan sanduka örtüsü, geleneksel nakış teknikleriyle 8 ayda yeniden hazırlanarak törenle değiştirildi.

Sivas'ta, tasavvuf tarihindeki "Üç Şems"ten biri olarak kabul edilen Şems-i Sivasi'nin yıpranan sanduka puşidesi (örtüsü) yenilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meydan Camisi avlusundaki programa, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile il protokolü katıldı.

Şems-i Sivasi Hazretleri'nin aziz hatırasına hürmeten hazırlanan sanduka puşidesi, geleneksel Türk nakış sanatının tarihi teknikleri esas alınarak yaklaşık 8 aylık titiz çalışma sonucu tamamlandı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından siyah kadife kumaş üzerine altın suyuna batırılmış özel sim sırma iplikleriyle işlenerek hazırlanan puşide, dualar eşliğinde yenisiyle değiştirildi.

Puşidenin süslemelerinde klasik Rumi motifleri kullanıldı.

Bir yüzüne Yunus Suresi'nin 63. ayeti, diğer yüzüne Kelime-i Tevhid, ön kısmına ise "Ya Hazreti Pir Sultan Şemsi Sivasi Meded" ibaresi işlendi.

Puşidenin dört tarafında yer alan lale motifleri ise ilahi aşkı temsil ediyor.

Çalışmanın tasarım süreci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülürken, kompozisyon ve hat yazılarının hazırlanmasında Öğretim Görevlisi Cafer Kelkit danışmanlık desteği sundu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama

Yolcular dikkat! Esenboğa'da hava trafiğine geçici kısıtlama
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

Geleceği için beklenen karar geldi
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltında! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi

CHP'li vekilin yeğeni gözaltında! Suçlama baş ağrıtacak cinsten
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Müjdeyi verdiler! TFF'den yeni futbol kuralları açıklaması

Futbol kurallarında değişiklik! Süper Lig'de ilk kez uygulanacak