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Semhan, İsrail kısıtlamalarının kentsel gelişmeyi ve ulaşımı engellediğini söyledi

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Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zağlul Semhan, Antalya'daki COP31 panelinde İsrail'in Filistin kent ve köylerinde uyguladığı kısıtlamaların kentsel gelişmeyi ve ulaşım altyapısını engellediğini söyledi. Semhan, Gazze'de ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiğini belirtti.

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zağlul Semhan, İsrail'in Filistin kent ve köylerinde uyguladığı kısıtlamaların kentsel gelişmeyi ve ulaşım altyapısının genişletilmesini engellediğini söyledi.

Semhan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye Ülkelerde Yeşil Kentsel Ulaşım: Şehirlerin İklime Hazır Bir Geleceğe Taşınması" başlıklı panelde konuştu.

Filistinlilerin kendi toprakları üzerinde tam hakimiyet sahibi olmadığını belirten Semhan, İsrail'in uyguladığı kısıtlamaların kent ve köylerin genişlemesini, yeni yolların açılmasını ve ulaşım altyapısının geliştirilmesini sınırlandırdığını ifade etti.

Semhan, nüfus artışıyla birlikte yeni yolların açılması ve mevcut yolların genişletilmesi ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekerek, İsrail'in kısıtlamalarının mevcut yollar üzerindeki trafik yoğunluğunu artırdığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki duruma dair Semhan, yollar, araçlar ve limanlar dahil olmak üzere bölgedeki ulaşım altyapısının tamamen tahrip edildiğini söyledi.

Filistin'in tüm bu zorluklara rağmen toplu taşımayı teşvik etmeye, elektrikli ve hibrit araçların kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Semhan, ülke genelinde uygulanabilecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Semhan ayrıca, sürdürülebilir ulaşım alanında İİT üyesi ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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