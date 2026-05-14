Haberler

Özbekistan'da İmam Buhari'nin ilmi mirası uluslararası sempozyumda ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan'ın Semerkand şehrinde Hadis Tarihi Derneği ve çeşitli üniversitelerin işbirliği ile 'Buhari'yi Yeniden Düşünmek' temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlikte İmam Buhari'nin mirası ve hadis metodolojisi tartışıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İmam Buhari'nin ilmi mirası ve hadis metodolojisinin ele alındığı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Hadis Tarihi Derneği, İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile bazı Türk üniversitelerinin işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Akademik Hadis Tarihi Toplantıları: Buhari'yi Yeniden Düşünmek" başlıklı sempozyuma aralarında Türkiye ve Özbekistan'ın da bulunduğu birçok ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Otabek Muhammadiyev, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan, Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Gökçe ve Hadis İlmi Yüksekokulu Rektörü Dr. Barot Amonov, sempozyumun açılışında yaptıkları konuşmalarda İmam Buhari'nin İslam düşünce tarihindeki önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı, Sahih-i Buhari'nin bugüne ulaşan yazma nüshaları ve şerh literatürü, hadis rivayet sistemi ve metodolojisi ile Buhari'nin ahlak, züht, eğitim, fıkıh ve dil anlayışına ilişkin oturumlar düzenlendi.

Sempozyumda çağdaş dönemde Buhari'ye yönelik eleştiriler de ele alındı.

Üç gün süren program boyunca akademisyenler arasında ilmi müzakereler yapılırken Buhari'nin hadis metodolojisi, rivayet sistemi, fıkhi yaklaşımı ve eserlerinin yazma nüshalarına ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'da Onana için son karar çıktı

Onana'ya şok: Seni istemiyoruz
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Finalde kaybetti, gözyaşları sel oldu
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak