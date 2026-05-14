Özbekistan'da İmam Buhari'nin ilmi mirası uluslararası sempozyumda ele alındı

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde İmam Buhari'nin ilmi mirası ve hadis metodolojisinin ele alındığı uluslararası sempozyum düzenlendi.

Hadis Tarihi Derneği, İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile bazı Türk üniversitelerinin işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Akademik Hadis Tarihi Toplantıları: Buhari'yi Yeniden Düşünmek" başlıklı sempozyuma aralarında Türkiye ve Özbekistan'ın da bulunduğu birçok ülkeden çok sayıda akademisyen katıldı.

İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Otabek Muhammadiyev, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan, Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Gökçe ve Hadis İlmi Yüksekokulu Rektörü Dr. Barot Amonov, sempozyumun açılışında yaptıkları konuşmalarda İmam Buhari'nin İslam düşünce tarihindeki önemine dikkati çekti.

Etkinlik kapsamında Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı, Sahih-i Buhari'nin bugüne ulaşan yazma nüshaları ve şerh literatürü, hadis rivayet sistemi ve metodolojisi ile Buhari'nin ahlak, züht, eğitim, fıkıh ve dil anlayışına ilişkin oturumlar düzenlendi.

Sempozyumda çağdaş dönemde Buhari'ye yönelik eleştiriler de ele alındı.

Üç gün süren program boyunca akademisyenler arasında ilmi müzakereler yapılırken Buhari'nin hadis metodolojisi, rivayet sistemi, fıkhi yaklaşımı ve eserlerinin yazma nüshalarına ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.