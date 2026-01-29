Haberler

Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan köy ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Korgan köyündeki Üzümkıran mezrasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Ayrıca, dronla bölgenin çevresini izleyerek çığ riski ve olası afetlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Korgan köyünün Üzümkıran mezrasını ziyaret etti.

Mezrada vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akpınar, dronla yerleşim yerinin çevresini izledi.

Mezrada incelemelerde bulunan Akpınar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erhan Kanat ile çığ riski olmak üzere olası afetlere ilişkin durumu yerinde değerlendirdi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın

Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suyun fiyatına bakın