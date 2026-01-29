Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan köy ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Korgan köyünün Üzümkıran mezrasını ziyaret etti.

Mezrada vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akpınar, dronla yerleşim yerinin çevresini izledi.

Mezrada incelemelerde bulunan Akpınar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erhan Kanat ile çığ riski olmak üzere olası afetlere ilişkin durumu yerinde değerlendirdi.