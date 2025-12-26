Şemdinli Kaymakamı Akpınar okulları ziyaret etti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Günyazı İlkokulu ile Halit Sever İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Akpınar, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları dolaşan Akpınar, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Akpınar, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Akpınar'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan eşlik etti.