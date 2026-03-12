Haberler

Şemdinli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Şemdinli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Güncelleme:
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz
