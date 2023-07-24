Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleşen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi için tören düzenlendi. Şehit Çiftçi, Beyyurdu köyünde toprağa verildi.

Şemdinli'de EYP patladı, güvenlik korucusu şehit oldu (2)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu evli ve 3 çocuk babası Hasan Çiftçi (36), için Beyyurdu köyünde tören düzenlendi. Otopsi işlemlerinin ardından askeri helikopterle Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyüne getirilen şehit Çiftçi'nin kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, asker, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehit korucunun özgeçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Şehit Çiftçi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene katılan şehidin annesi Kitan ve eşi Nurten Çiftçi güçlükle ayakta durabildi. Şehit yakınlarını kadın komutanlar kollarına girerek teselli etti. (DHA)