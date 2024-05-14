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Şemdinli'de Bahar Şenliği Etkinlikleri Gerçekleştirildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve oyunlar yapıldı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, etkinlikleri ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bahar şenliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip ile Borsa İstanbul Anadolu liselerince düzenlen etkinliklerde, halk oyunları gösterisi sunuldu, müzik dinletisi yapıldı, oyunlar oynandı.

Şenliklere katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş de resim ve el sanatları sergisi ile alandaki stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Ateş, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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