Üye Girişi
Haberler

Şemdinli'de Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan Cengiz Ercan yaralandı. Ayıyla boğuşarak kaçan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Yaylapınar köyünde hayvanlarını otlatan Cengiz Ercan'a ayı saldırdı.

Ayıyla boğuşurken yaralanan ve kaçarak kurtulan Ercan, köy sakinleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Daha sonra ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından alınan Ercan, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şemdinli Hakkari AFAD Yaşam Güncel Haberler

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title