Selvi Kılıçdaroğlu'nun başörtülü kadınlarla dikkat çeken diyaloğu: Bugüne kadar birbirimizi dinlemedik

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Rize'de kendisini görmeye gelen iki başörtülü kadınla diyaloğu sosyal medyada paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, "Karşılıklı saygı duymak, dinlemek çok önemli. Daha fazla dinlemeliydik. Dinlediğin zaman birçok şey kendiliğinden değişebiliyor. Tam olarak karşı tarafın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar pek öyle olmadı yani. Hiç dinlenmedi. İnşallah bundan sonra öyle olmayacak" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu,Rize'de bir takım ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

VATANDAŞLA DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Ardeşen'de bir kadın ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Nihal Bengisu Karaca'nın paylaştığı görüntülerde Selvi Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri dikkat çekti.

"BİRBİRİMİZİ DAHA FAZLA DİNLEMELİYDİK"

Selvi Kılıçdaroğlu, diyalog sırasında "Karşılıklı saygı duymak, dinlemek çok önemli. Daha fazla dinlemeliydik. Dinlediğin zaman birçok şey kendiliğinden değişebiliyor. Tam olarak karşı tarafın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdiye kadar pek öyle olmadı yani. Hiç dinlenmedi. İnşallah bundan sonra öyle olmayacak" ifadelerini kullandı.