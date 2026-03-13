Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı ile bölgedeki askeri gerilimi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bölgedeki askeri gerilimi ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki askeri gerilim ile bunun güvenlik ve istikrara yansımalarının ele alındığı aktarıldı.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden her türlü eylemin durması gerektiği vurgulandı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.