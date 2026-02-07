Haberler

Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

Sakarya'da eşi tarafından öldürülen Selma Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'ye götürüldü. Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

ÇOCUKLARININ İSTEĞİ ÜZERİNE DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da eşi Adem Yüksel tarafından öldürülen Selma Yüksel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Adanalı olan Selma Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'ye getirildi. Yüksel'in cenazesi Cumayeri ilçesinde bulunan Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

