Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

Güncelleme:
Sakarya'da eşi tarafından öldürülen Selma Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'ye getirildi ve ikindi namazının ardından Merkez Cami'de kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

ÇOCUKLARININ İSTEĞİ ÜZERİNE DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da eşi Adem Yüksel tarafından öldürülen Selma Yüksel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Adanalı olan Selma Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'ye getirildi. Yüksel'in cenazesi Cumayeri ilçesinde bulunan Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Musa KESKİN/CUMAYERİ (Düzce),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
