CHP'de 49 isme YDK yolu; Böke'den 'yeni yol' mesajı

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi toplantısında tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 49 isim arasında yer alan eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir. Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA