Haberler

CHP'de 49 isme YDK yolu; Böke'den 'yeni yol' mesajı

CHP'de 49 isme YDK yolu; Böke'den 'yeni yol' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Parti Meclisi, 49 ismi tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etti. Eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke, karar sonrası sosyal medyada 'Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı, bu yolu birlikte yürüyeceğiz' dedi.

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi toplantısında tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 49 isim arasında yer alan eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir. Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Anlaşma tamam! Leao adım adım Galatasaray'a geliyor

Rafael Leao Türkiye'ye geliyor!
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm

Erdoğan'la fotoğraf paylaştı, düştüğü not bomba: Ömrümden...

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak