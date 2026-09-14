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Selim ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Selim ilçesindeki hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı
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KARS’ta 2 köyde şap hastalığının görülmesi üzerine Selim Hayvan Pazarı kapatıldı.

KARS'ta 2 köyde şap hastalığının görülmesi üzerine Selim Hayvan Pazarı kapatıldı.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesine bağlı 2 köyde şap hastalığı görüldü. Selim Hayvan Sağlığı ve Zabıtası tarafından hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tedbir kararı alındı. Karar kapsamında, hayvan sağlığının korunması, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Selim Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatılması kararlaştırıldı. Selim Hayvan Pazarı'nın 14 Eylül'den itibaren sürece göre, yeni bir karar alınana kadar, kapalı kalacağı bildirildi. Üreticilerden, şap hastalığına karşı alınan tedbirlere duyarlılık göstermeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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