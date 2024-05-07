Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara Göreve Başladı

??????? Selendi Kaymakamı olarak atanan Mustafa İlker Kara, görevine başladı.

Kara, hükümet konağı önünde Belediye Başkanı Murat Daban ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirten Kara, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışacağız." dedi.