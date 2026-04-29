Selden Zarar Gören Kadirlililer 7 Bin 500'er Liralık Yardımı Eleştirdi: "Keşke Göndermeselerdi. 7 Bin 500 Lira Biraz Komik Geldi"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 Nisan'daki selden zarar gören yurttaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan (SYDV) verilen 7 bin 500 lira yardım yapılmasını eleştirdiler. 72 yaşındaki Hayriye Tütüncü parayı daha almadığını bildirerek, "7 bin 500 liraya eşya alınmaz, bir şey alınmaz" derken esnaf Furkan Tanrıöver ise "7 bin 500 lira biraz komik geldi. Yardım etmemiş olsalardı daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilçede 7 Nisan'da yaşanan sel felaketinden sonra ev ve iş yeri selden zarar görenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Kadirli'deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) 2 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirmişti.

İlçe sakinleri, kendilerine 7 bin 500'er lira yardım yapıldığı bildirerek, miktarı eleştirdiler.

Yaşlılık aylığıyla ile geçindiğini aktaran 72 yaşındaki Hayriye Tütüncü şunları söyledi:

"Benim evimde iğneden ipliğe bir şey kalmadı. Ben zor kurtuldum. İçeride oturuyordum, televizyona bakıyordum, banyodan sel geliyor, kapıya baktım ki öteden sel geliyor beni götürecek. Masa, sandalye hepsi kapıya gelmiş, deniz dalgası gibi vurdu. Dış kapıyı hatırlamıyorum nasıl açtığımızı, su benim çenemin altına geldi. Ne kadar ne varsa buraya dolmuş. 7 bin 500 lira yardım verdiler, daha ben onu almadım. 7 bin 500 liraya eşya alınmaz, bir şey alınmaz."

Esnaf Furkan Tanrıöver ise selin ardından "hiçbir şeylerinin kalmadığını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aradan bir iki gün geçti, devletimiz bize 7 bin 500 lira bir para yatırmış. 7 bin 500 liraya bırak burayı temizlemeyi, içeri insan girdiremezdik. Keşke göndermeselerdi. 7 bin 500 lira biraz komik geldi. Yardım etmemiş olsalardı daha iyiydi. İnsanlar bize geliyor diyor ki '7 bin 500 lirayı aldınız mı? 7 bin 500 liraya Adana'dan ev alınır, buradan villa alınır' diyorlar. Keşke göndermemiş olsalardı, yine yaralarımızı zaten biz sarıyoruz. Sabahleyin malzemelerimizi arabamızdan alıyoruz, akşam da giderken malzemelerimizi alıyoruz ne alabiliyorsak. Arabamıza koyuyoruz, arabamızda kalıyor, sabahleyin geri getiriyoruz. Bu şekilde önlem aldık. Yağmur damlası yağsa bile düşünüyoruz artık 'Acaba' diye. Yetkililer sağolsunlar hepsi 'Yanınızdayız' dediler, o gün siyasilerin hepsi geldi. Sadece yanımızda olduğunu söylediler ancak şu an baktığımız zaman yanımızda değil, sokakta kimse yok."

"7 bin 500 liraya ne yapılabilir bu devirde?"

Selden etkilenen esnaf Yusuf Atanan da "7 bin 500 liraya ne yapılabilir bu devirde bilmiyorum. Ben 7 bin 500 liraya gittim aracımın deposunu doldurdum, 6 bin 500 liralık mazot aldı aracım. Bin lira ile ne yapılabilir bilmiyorum, belki de bir yemek yemişimdir. Selin birinci günü, ikinci günü geldiler, herkes burada boy gösterdiler. Bir grup ordu şeklinde geldiler; baktık devlet yanımızda, millet yanımızda, herkes yanımızda ama devamını göremedik. Şu an her yer berbat bir vaziyette ve toparlanmayı bekliyoruz" diye konuştu.

"Herkes geldi, fotoğrafını çekildi, gitti"

Esnaf Yunus Emre Ak, "Selden sonra sağ olsunlar 7 bin 500 lira destek verdiler. Parayı nasıl bitireceğimiz biz de bilmiyoruz. O paraya organizasyon malzemesi mi alalım, yoksa ustalara mı verelim biz de kararsızız. Herkes geldi fotoğrafını çekildi gitti" dedi.

Esnaf Ali Arslantaş ise, "Malzemelerimiz kalmadı, hepsini yenilemek zorunda kaldık. Bir kısmını kullanabiliyoruz, bir kısmını kullanamıyoruz. Devletimizin vermiş olduğu 7 bin 500 lira parayla da bir tane masa aldık, sağ olsunlar teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA