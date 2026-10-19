Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Selde ölenlerin sayısı 8'e ulaştı, Pendik'te selde kayıp kişinin cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selde ölenlerin sayısı 8'e ulaştı, Pendik'te selde kayıp kişinin cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul-Kocaeli sınırındaki bölgede sel sularına kapılan bir kişinin cesedi, sabah saatlerinde Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde bulundu. Sel nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, Ayazağa'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul ile Kocaeli il sınırındaki bölgede sel sularına kapılan bir kişinin cesedine, saat 08.30 sıralarında Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde ulaşıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Kadıllı Mahallesi ile İstanbul'un Pendik ilçesindeki Göçbeyli Mahallesi'nde sel nedeniyle dereye düşen araçta bulunan vatandaşları bulmaya yönelik çalışmalar kapsamında Doğan Arslan'ın cesedi bulundu.

Arslan'ın cesedi, sabah saatlerinde Pendik'teki Göçbeyli Deresi'nde (Büyük Dere) bulunurken, durum bölgede bekleyen yakınlarına haber verildi.

Haberi alan aile fertleri fenalık geçirirken, Arslan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Bu arada sel nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e ulaşırken, Ayazağa'da kaybolan 1 kişiyi bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Yağış nedeniyle debisi yükselen derenin 17 Ekim Cumartesi günü taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille birlikte suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Su Altı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Otomobilde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, Doğan Arslan ile Fatih Demirtaş akıntıya kapılmıştı.

İstanbul ve Kocaeli'den itfaiye, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma yapmış, Demirtaş'ın cesedine dün ulaşmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Aylar sonra tarih verildi
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Oscar ödüllü oyuncu Barkhad Abdi 65 bin dolar kazandı, telefon satmaya geri döndü

Tom Hanks’le oynadı, filmden 65 bin dolar kazandı; eski işine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor

Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Son hali şaşkına çevirdi
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

Bir lüks daire parası yeter: Burnumuzun dibindeki ada satışa çıktı!

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler