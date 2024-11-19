Selçukbey İlkokulu Öğrencileri, Nasreddin Hoca Fıkra Yarışmasında Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Selçukbey İlkokulu öğrencileri, "Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması"nda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"Nasreddin Hoca Anma Günleri" kapsamında organize edilen yarışma, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlendi.

"Parlayan Yıldızlar" rumuzuyla kazandığı bölgesel şampiyonluğun ardından Marmara Bölgesi'ni temsil eden Selçukbey İlkokulu öğrencileri, yarışmada gösterdikleri performansla üçüncülüğe layık görüldü.

Okul müdürü Suat Erdoğan, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin, derslerinin yanı sıra bu tür etkinliklere de vakit ayırarak büyük emek verdiğini belirtti.

Öğretmenlerinin de katkılarıyla başarının geldiğinin anlatan Erdoğan, "Öğrencilerimizin derslerinin yanı sıra sosyal yönlerinin de gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bize bu gururu yaşatan öğretmenimiz Fatma Kara, Rukiye Bütün ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.