Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt 'Don Quixote' Müzikalinde Buluşuyor

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Ünlü sanatçılar Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, Cervantes'in eserinden uyarlanan 'Don Quixote' müzikalinde aynı sahneyi paylaşacak. Müzikal, görkemli prodüksiyonu ile seyirciyle buluşması için biletler satışa sunuldu.

Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt, "Don Quixote (Don Kişot)" müzikalinde aynı sahneyi paylaşacak.

Piu Entertainment'tan yapılan açıklamaya göre, Cervantes'in eserinden uyarlanan, yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun rejisi ve müzik direktörü Volkan Akkoç'un yönetiminde seyirciyle buluşacak müzikalin biletleri satışa sunuldu.

Eser, 30 kişilik dansçı ve oyuncu kadrosu, 15 kişilik canlı orkestra, görkemli dekor, çarpıcı ışık ve kostüm tasarımlarıyla 80 kişilik prodüksiyon olarak sahnelenecek.

Selçuk Yöntem'in "Don Kişot"u canlandıracağı müzikalde, Zuhal Olcay "Aldonza", Cengiz Bozkurt ise "Sancho Panza" karakterini oynayacak.

Müzikal, 30 Eylül, 13 ve 14 Ekim, 19 ve 20 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM, 24 ve 25 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak.

İlk olarak 1965 yılında sahneyle buluşan "Don Quixote" müzikali, 1959'da Dale Wasserman tarafından kaleme alınan televizyon oyunu temel alınarak uyarlandı. Broadway'de toplam 2 bin 328 kez sahnelenen yapım, gösterildiği dönemde büyük ilgi görerek "En İyi Müzikal" başta olmak üzere 5 dalda Tony Ödülü kazandı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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