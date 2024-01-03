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Selçuk Üniversitesi'nde yerel yönetimler ve kaymakamlık konferansı düzenlendi

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Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen 'Bir bilene sor' konferansında yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmeler anlatıldı. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, öğrencilere deneyimlerini aktardı ve sorularını cevapladı.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen "Bir bilene sor" konferansında yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili gelişmeler anlatıldı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programda, yerel yönetimler ve kaymakamlık mesleğiyle ilgili güncel konulara ilişkin deneyimini anlattı.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Öztürk, meslekle ilgili sunum yaptı.

Programa, Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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