Selçuk Türkoğlu'ndan Komisyon Açıklamaları: İhanetin Adı Diyalog Olamaz

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' Komisyonu'nun bugünkü toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin "Şu aziz milleti; terör sevicilerle, cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarıyla muhatap ederseniz, olacağı budur. O nedenle komisyonda yaşanan bu manzara, malumun tezahürü ve bize göre vakayı adiyedendir. İhanetin adı diyalog olamaz. Teslimiyetin adı açılım olamaz. Yol yakınken bu gafletten, bu delaletten, bu ihanetten dönün. Yoksa sizi tarih de millet de affetmeyecek" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletveki Selçuk Türkoğlu, 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi' Komisyonu'nun bugün onbirinci toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Komisyonda yaşanan bu manzara, malumun tezahürü ve bize göre vakayı adiyedendir"

"Yapmayın etmeyin dedik, bunun adı 'ihanet komisyonu' olur dedik, Türk Milleti'nin 'hilafına' kurulan bu komisyondan ancak gaflet çıkar, delalet çıkar, ihanet çıkar ama asla milletin yararına bir sonuç çıkmaz dedik. Dinletemedik. Ne oldu şimdi? Siz 50 bin kişinin katiline, kurucu önder payesi vererek yüceltirseniz, terör ve teröristi meşrulaştırırsanız; onları destekleyenlere de taviz üstüne taviz verirseniz; bu abuklukları da yaşarsınız. Neymiş? Komisyona davet edilen ve HÜDAPAR yanlısı olduğu bilinen 'Alimler ve Medreseler Birliği' temsilcisi ile DEM'liler kavga etmiş. Biri terör örgütü destekçisi, diğeri tescilli Hizbullahçı Cumhuriyet ve demokrasi düşmanı. Al birini vur ötekine. Şu Aziz Milleti, terör sevicilerle, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarıyla muhatap ederseniz, olacağı budur. O nedenle; Komisyonda yaşanan bu manzara, malumun tezahürü ve bize göre vakayı adiyedendir.

"Yol yakınken bu gafletten, bu delaletten, bu ihanetten dönün"

En başından beri söyledik: Bu komisyon, açılım falan değildir. Tam tersine; tıpkı öncesindeki gibi bu süreç, Türkiye'yi parçalamaya, bölmeye ve ayrıştırmaya yönelik bir ihanettir. Askerimize, polisimize hakaret edilen bir masadan, milletin faydasına bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz, çıkamaz. Defalarca uyardık. Bugün de bir kez daha haykırıyoruz: Türk milletinin hilafına kurulan hiçbir masa meşru değildir. İhanetin adı diyalog olamaz. Teslimiyetin adı açılım olamaz. Yol yakınken bu gafletten, bu delaletten, bu ihanetten dönün. Yoksa sizi tarih de millet de affetmeyecek"