Türkoğlu'ndan polis müdahalesi açıklaması: Hukuk önünde hesap soracağım

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, er şehit aileleri ve er gazilerine destek vermek için bulunduğu Kurtuluş Parkı'nda yaşanan polis müdahalesine ilişkin, "Bizim mücadelemiz polisimizle değil; hukuksuzlukla, keyfilikle ve hakları yok sayanlara karşıdır. Bizi ne kadar döverseniz dövün, ne kadar baskı kurarsanız kurun, milletin hakkını savunmaktan geri durmayacağız" dedi.

Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Efendim, Ankara'da günlerdir haklarını arayan er şehit aileleri ve er gazilerimize destek için dün Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerinde yine yanlarındaydık. Her zamanki gibi adeta polis ablukası altındaydılar. Bugünlerde teröristlere manidar biçimde şefkatli davranan kolluk güçleri, anayasal haklarını kullanan gazilerimize yine tahammülsüzdüler. Nitekim önce basın mensuplarının alandan zor kullanılarak çıkarılmasına tepki gösterdim. Danışmanımın görüntü alması engellenirken kendisine yapılan karga tulumba müdahaleye de itiraz ettim. İşte o anda üzerime yöneldiler. Tekme, yumruk, kalkan darbeleriyle yere düştüm. Dört stenti bulunan bir kalp hastası olarak başıma, yüzüme, göğsüme darbeler aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi Hacettepe Acil'de açtım. Vücudumdaki yaralanmalar hastane raporuyla teyit edildi ve kayıt altına alındı.

Elbette bunun hesabını hukuk önünde mutlaka soracağım. Ama özellikle söylüyorum: Görevini onuruyla yapan Türk polisinin tamamını birkaç kendini bilmez ahlaksızın davranışı üzerinden suçlamayacağım. Milletimizin can güvenliği için fedakarca görev yapan polislerimiz tabii ki başımızın tacıdır. Bizim mücadelemiz polisimizle değil; hukuksuzlukla, keyfilikle ve hakları yok sayanlara karşıdır. Bizi ne kadar döverseniz dövün, ne kadar baskı kurarsanız kurun, milletin hakkını savunmaktan geri durmayacağız. Olayın ilk anından itibaren yanımda olan, büyük bir özveriyle ilgilenen ve kısa sürede bizi ayağa kaldıran Hacettepe Üniversitesi Acil Servisi'nin fedakar sağlık ekibine şükranlarımı sunuyorum.

Meselenin özeti şu ki devletin üniformasını taşıyıp devletin polisi değil, başka mahfillerin polisi olanlar yüzünden kahraman Türk Polis Teşkilatımızı zan altında bırakmayacağız. Ama bu çürük elmaları mutlaka ayıklayacağız. Bursa'ya dönüşümüzde gecenin iki buçuğunda bizi vefalı bir şekilde karşılayan dava arkadaşlarıma minnettarım. Canımız pahasına da olsa Allah ömür verdikçe bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiçbir saldırı bizi iyilik yolundan döndüremez. Biz dün olduğu gibi bugün de 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.' diyeceğiz. Tabii ki şehit ailelerinin, tabii ki gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA