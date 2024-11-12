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Selçuk'ta Yangında Hayatını Kaybeden 5 Kardeşin Cenazesi Toprağa Verildi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenaze törenine yoğun katılım oldu. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü tarafından kıldırılan namazın ardından Acarlar Mezarlığı'na defnedildi. Olay sonrası baba ve annenin durumu dikkat çekti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çocukların İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisi'ne getirildi.

Çocukların cenazelerinin camiye getirilişi sırasında vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan da çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazının ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Olay

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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