Selçuk'ta Tarihi Eser Operasyonu: 3 Heykelcik, 1 Vazo ve 36 Sikke Ele Geçirildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde, yapılan rutin kontroller sırasında bir otomobilde tarihi değeri olan 3 heykelcik, 1 vazo ve 36 sikke ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alınarak 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında işlemler yapıldı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otomobilde tarihi değere sahip 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi.
Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller sırasında hareketlerinden şüphelendikleri kişilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramalarda tarihi değere sahip oldukları belirlenen 3 heykelcik, 1 vazo ile 36 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.