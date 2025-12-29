Haberler

Selçuk Özdağ: Gazze İçin Söz Değil, Eylem Zamanı

Güncelleme:
Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Gazze’de yaşananlara ilişkin, "2025’i Gazze’yi anarak geride bırakıyor, 2026’ya Gazze’yi düşünerek giriyoruz. Bizim görevimiz; konuşmak, gündem etmek, unutturmamaktır… Ancak iktidarın görevi sadece konuşmak değildir. İktidarın görevi; somut adımlar atmaktır. Söz değil, eylem zamanı!" ifadesini kullandı.

Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekti. Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"2025'i Gazze'yi anarak geride bırakıyor, 2026'ya Gazze'yi düşünerek giriyoruz… Terör yapılanması barbar İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden masum ve sivil kardeşlerimizin sayısı 71.266'ya, yaralılarımızın sayısı ise 171.219'a ulaşmıştır. Bu süreçte Hamas'ın siyasi liderlerinden şehit İsmail Haniye'ye yönelik suikast, şehit Yahya Sinvar'ın ve İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın askeri sözcüsü kahraman Ebu Ubeyde'nin doğrudan hedef alınması, saldırıların yalnızca sivilleri değil, Filistinli siyasi ve askeri aktörleri de topyekün bir imha anlayışıyla hedef aldığını göstermektedir. Bu tablo, Gazze'de yaşanan vahşetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir! Bizim görevimiz; konuşmak, gündem etmek, unutturmamaktır… Ancak iktidarın görevi sadece konuşmak değildir. İktidarın görevi; somut adımlar atmaktır, diplomatik ve politik baskıyı artırmaktır, uluslararası hukuku işletmektir."

Paylaşımını "Söz değil, eylem zamanı!" ifadeleriyle sonlandıran Özdağ, Gazze konusunda daha güçlü ve somut bir siyasi irade ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

