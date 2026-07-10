Erdoğan'ın tabanca hediyesine Özdağ'dan sert eleştiri

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde devlet başkanlarına tabanca hediye etmesine ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı AB ülkelerini maalesef Esenyurt zannediyor" diyerek tepki gösterdi.

Yeni Yol Grubu Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlere tabanca hediye etmesine tepki gösterdi.

Özdağ, NATO Zirvesi sonrasında bazı liderlere hediye edilen özel üretim tabancaların, ilgili ülkelerin mevzuatı ve diplomatik kuralları nedeniyle kabul edilmediğini, ülkeye sokulmadığına dikkati çekerek, "Kimi temsilciliğe bırakıldı, kimi polise teslim edildi, kimi ise doğrudan reddedildi. Sayın Cumhurbaşkanı AB ülkelerini maalesef Esenyurt zannediyor" dedi.

Demokratik hukuk devletlerinde kuralların kişilere göre eğilip bükülmediğini vurgulayan Özdağ, "En üst düzey devlet yöneticileri dahil herkes yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. Devlet ciddiyeti, muhatap ülkelerin kurallarını dikkate alan önceden hesaplanmış ve sonuç üreten diplomatik adımlarla sağlanır" iifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA