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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Anadolu Ajansı Standını Ziyaret Etti

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te Anadolu Ajansı Standını Ziyaret Etti
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Havalimanı'ndaki festivali ziyaret etti ve Anadolu Ajansı'nın standında çalışanlarla bir araya geldi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki (TEKNOFEST) standını ziyaret etti.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda ikinci gününde sürüyor.

TEKNOFEST paydaşlarıyla bir araya gelen Bayraktar, Anadolu Ajansının standına da ziyarette bulundu.

Selçuk Bayraktar, burada kendisini karşılayan AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA çalışanları ile sohbet etti.

Festivaldeki etkinliklerin duyurulmasındaki katkılarından dolayı AA'ya teşekkür eden Bayraktar, "İlk günden itibaren paydaşımızsınız." dedi.

Bayraktar, daha sonra AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

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