TEKNOFEST 2025: Teknolojide Sivil Amaçların Silaha Dönüşmesi ve Gelecek Vizyonu

TEKNOFEST 2025 açılış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Hayatımızda kullandığımız ve asıl amacının sivil olduğunu düşündüğümüz akıllı saatlerden, akıllı telefonlara, adımlarımızı sayan, nabzımızı ölçen telefonlara kadar ve internet ağlarından, sosyal medyaya kadar her şeyin silaha dönüştüğü bir çağa, bir ana tanıklık ediyoruz. Maalesef adına tekno feodalizm dediğimiz ve maalesef şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek bu teknolojinin ne kadar unsuru varsa sosyal medyadan arama motoruna hepsinin silaha dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. Açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, "Muazzam bir deneyimle TEKNOFEST bu yıl kapılarını açtı. Geçmiş yıllara göre çok daha geniş bir alanı kullanıyor. 1 milyon metrekarede 80 bin metrekare kapalı alan ki bu bir önce Teknoloji İstanbul'a göre iki kat daha fazla. Hemen alanın girişinde şampiyonlar ligimiz yepyeni bir etkinlik var. Teknolojinin şampiyonlarının eserlerinin sergilendiği muazzam bir koridor. Bunun yanında bu yıl TEKNOFEST tasarımdan, sanata, tarımda, yüksek teknolojiden sağlıkta yapay zekaya çok geniş bir deneyim imkanı sunuyor. Bu yıl özellikle şu anlamda da çok önemli. Biz kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında TEKNOFEST'i düzenlemiştik. 275 bin kardeşimizle orada kucaklaşmıştık. Sonrasında yine TEKNOFEST bir ilki daha gerçekleştirdi. TEKNOFEST Mavi Vatan konseptiyle Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarının Boğaz geçişini ve sonrasında da İstanbul Tersanesi'nde milletimizle buluştu. Yüz binlerle buluştu" dedi.

'BU YIL 13 YENİ YARIŞMAYLA TEKNOFEST TEKNOLOJİNİN ŞAMPİYONLUĞUNU YARIŞTIRDI'

Birden çok yeni yarışmanın olduğunu belirten Bayraktar, "Bu yıl 13 yeni yarışmayla TEKNOFEST bir anlamda teknolojinin şampiyonluğunu yarıştırdı. Bir milyon 100 binden fazla öğrencimiz 64 farklı yarışma kategorisine başvurdu. 13 bin yarışmacı finale kaldı. Hemen az ileride Şampiyonlar Geçidi'nde eserlerini sergiliyor olacaklar. Bunun yanında ASELSAN'ın geliştirdiği çelik kubbenin bir simülasyonu var. Hemen yanı başımızda Bilim Sokağı adlı geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştirmek isteyen bir sergi var. TEKNOFEST alanının her bir köşesinde muazzam etkinlikler var. Tarım ve hayvancılık kümelenmesinin gerçekleştirdiği ilk defa gerçekleştirdiği genetik teknolojisiyle bir anlamda bereketin vizyonunu çizen, geleceğin tanım teknolojisinin, gençlerin yetiştiren bir etkinlik alanın hemen ucunda ve yine tasarım alanında kültür ve medeniyet vakfımızın düzenlediği gerçekten sanatla tasarımın buluştuğu harika bir etkinlik var. Biz tüm TEKNOFEST'in uzandığı tüm coğrafyaların, teknolojinin kalbinin attığı yere milli teknolojik hamlesinin ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına damgasını vuracağı yere Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz. N'Sosyal'e kayıt olursanız hızlı geçiş imkanı ve tüm stantlarda olan daha nitelikli deneyimden yararlanma şansınız olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYADAN ARAMA MOTORUNA HEPSİNİN SİLAHA DÖNÜŞTÜĞÜ BİR ÇAĞA TANIKLIK EDİYORUZ'

Gazze'de katliam gerçekleştiren Netanyahu'nun 'Elinizdeki telefonlar bizim eserimiz' sözü ile ilgili telefonlar konusunda bir hamle olur mu? Sorusuna yönelik Bayraktar, "Önemli bir noktaya değindiniz. Hayatımızda kullandığımız ve asıl amacının sivil olduğunu düşündüğümüz akıllı saatlerden, akıllı telefonlara, adımlarımızı sayan, nabzımızı ölçen telefonlara kadar ve internet ağlarından, sosyal medyaya kadar her şeyin silaha dönüştüğü bir çağa, bir ana tanıklık ediyoruz. Maalesef adına tekno feodalizm dediğimiz ve maalesef şer güçler tarafından insanlığa büyük fayda getirecek bu teknolojinin ne kadar unsuru varsa sosyal medyadan arama motoruna hepsinin silaha dönüştüğü bir çağa tanıklık ediyoruz. Bu dijital tahakküme ve aynı zamanda biliyorsunuz TEKNOFEST'in misyonu da özellikle ve öncelikle savunma sanayimizdeki tam bağımsızlıkla başlayıp teknolojinin tüm diğer alanlarında hür ve bağımsız olabilmek için ve bunun yanında müreffeh olabilmemiz için bir paradigma dönüşümü, bir dip dalga oluşturmaktı. Bu savunma sanayiyle başladı sonrasından çok daha geniş bir yelpazeye teknolojinin diğer tüm alanlarına yayıldı. N'Sosyal bu sivil alandaki mücadelenin bir örneği. TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği sosyal medya. Evet, ilk adım, henüz ufak. Ama bunun sonrasında muhakkak bir anlamda güvenliğimizin teminatı açısından bağımsızlığımız açısından da muhakkak bu kullandığımız diğer teknoloji harikası cihazların muhakkak gençlerimizin tarafından geliştirilmesi gerekiyor. Burada en önemli husus şu. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. Sizler büyük kaynaklara sahip olabilirsiniz. Finansal kaynaklara sahip olabilirsiniz Ama asıl olan burada bu teknolojiyi tasarlayıp geliştirecek, yetişecek nitelikli insan gücü. Bu insanların elbette memleket aşkları, medeniyeti, medeniyetlerine ve insanlığa olan insanlığa faydalı bir eserler koyma duygusu. Hakikaten dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Sivil zannettiğimiz her şey aslında bizlere doğrultulmuş birer silah. Normalde düşünün ki savaşta silahlar size doğrultulduğunda bunun bedelini bir anlamda karşı taraf öder değil mi? Ama bu silahların bir anlamda bu kullandığımız, gönüllü olarak kullandığımız bu silahların bedelini dahi biz ödedik. Düşünün ki bedelini biz ödedik. Ama yeri geldiğinde aleyhimize kullanılabiliyor. Bu sosyal medyasından, işletim sistemlerinden, arama motorlarına kadar böyle" şeklinde konuştu.

'BİZLER YOLUMUZDAN ASLA DÖNMEYECEĞİZ'

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Burası bizim' sözleri ve Türkiye'nin Gazze konusundaki tutumu ve savunma sanayindeki gelişimleri Netanyahu'yu korkutuyor mu sorusuna yönelik Bayraktar, "Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının atılımları, gayretleri bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Özellikle insanlığın faydasına yaptıkları tüm eserler, savunma sanayi dahil aynı anda gökyüzüne fırlattıkları üç rokete tanıklık ettik. Elbette bizleri mazlum coğrafyaların hepsini gururlandırıyor ve onların hepsine umut salıyor. Birilerini rahatsız ediyorsa varsın etsin, bizler yolumuzdan asla dönmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'TEHLİKEDEN DEĞİL BU BİR TASARIM VE GELİŞTİRME MODELİ'

Kızıl elmanın içyapısında hangi tehlikeyi gördünüz de dünyada değiştirdiniz sorusuna yönelik Bayraktar, "Tehlikeden değil. Bu bir tasarım ve geliştirme modeli. Akıncı'da da böyle yapmıştık. Önce hızlı bir prototip yapıp ondan sonra bütün eksiklerini giderecek şekilde bir anlamda öğrendiklerinizde yeniden tasarlayıp üretiyorsunuz. Akıncı'da' da öyle olmuştu. İlk üç 2019'da yaptı. Sonrasında 2020'de ürettiğimiz ve 2021'de teslim ettiğimiz versiyonlar bir anlamda ayrı dinamiği aynı ama iç yapısallarının tümüyle değiştiği bir modeldi" dedi.

'ÜLKEMİZ DÜNYADA SİHA İHRACAT PAZARININ YÜZDE 65'İNE SAHİP, TEK BAŞINA BAYKAR YÜZDE 60'INA SAHİP'

'Gelenleri karşılayacak sürprizler var mıdır?' sorusuna yönelik Bayraktar, "Alanda muazzam etkinlikler var. Şampiyonlar geçidi gerçekten beni de büyüledi. En büyük sürpriz TEKNOFEST Mavi Vatan'dı. Dünyaya damgasını vuracak teknoloji devlerinin çıktığını göreceğiz. BAYKAR gibi BAYKAR nasıl ki ufacık bir girişim olarak teknoloji alanına başladı. 20 senede dünyanın en büyük SİHA üreten firması haline geldi. En yakın rakibinden üç kat daha büyük. Ülkemiz dünyada SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip, tek başına BAYKAR yüzde 60'ına sahip. Bunun gibi yüzlerce girişim çıkacak, çıktı. Şu anda büyüyorlar. Bir anlamda filizlendiler. Kök salacaklar. O güçlü köklerimize dayanarak medeniyetimiz dost doğru değerlerle, insanlığın faydasına nice teknolojiler geliştirecekler ve tüm mazlum coğrafyaların, tüm dost ve kardeş coğrafyaların umudu olacak" dedi.