Selanik'te AFAD'ın katılımıyla afet sempozyumu ve tatbikat düzenlendi

Yunanistan'ın Selanik kentinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da katılımıyla Uluslararası Doğal Afetler Sempozyumu ile arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Uluslararası Doğal Afetler Sempozyumu ile arama kurtarma tatbikatına, Yunanistan'daki gönüllü ekiplerin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Kosova, Sırbistan ve Türkiye'den de ekipler katıldı.

Selanik'te 15-17 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe, Türkiye adına AFAD koordinasyonunda ekipler katıldı. Bu kapsamda Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görevli 5 kişilik arama kurtarma ekibi, görevli oldukları araçla etkinlikte yer aldı. Ayrıca AFAD envanterinde bulunan deprem simülasyon tırı da teknik personelle programa dahil edildi.

Sempozyum kapsamında doğal afetlere müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik sunumlar yapılırken ardından düzenlenen tatbikatlarla sahadaki uygulamalar gerçekleştirildi. Deprem simülasyon tırıyla da vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Seçkin Özel Arama Kurtarma ve Acil Durum Ekibi'nin (EPOMEA) Türkiye Temsilcisi Salih Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarının başlangıcının 2013 yılına dayandığını belirterek Türkiye'de AFAD ile çeşitli eğitim ve tatbikatların düzenlendiğini söyledi.

2015 yılında Atina'da faaliyetlerin sürdürüldüğünü aktaran Meriç, kısa süre önce Selanik'te 6 Balkan ülkesinin katılımıyla bir federasyon kurulduğunu ifade etti.

Meriç, söz konusu federasyonun ardından bu etkinliğin planlandığını kaydederek AFAD'ın da katılımıyla uluslararası bir sempozyum ve iki gün süren tatbikatların organize edildiğine işaret etti. Meriç, İzmir'den gönderilen deprem simülasyon tırının da etkinliklerde yer aldığını ve Selanik'te vatandaşların ziyaretine açıldığını belirtti.

EPOMEA Selanik ekibi üyesi ve Türkiye koordinasyon sorumlusu Sibel Mustafaoğlu da Türkiye ile Yunanistan arasında yaklaşık 14 yıldır acil afet durumlarında karşılıklı yardımlaşma bulunduğunu belirterek bu işbirliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bu kapsamda bir yıl önce AFAD ile temas kurduklarını ve çalışmalar başlattıklarını aktaran Mustafaoğlu, Yunanistan ve Balkanlar'daki gönüllü arama kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonu ve eğitimiyle bir araya getirildiğini, yaklaşık 5 ay önce Selanik'te bu yapının ilk toplantısının düzenlendiğini ifade etti.

Sibel Mustafaoğlu, sempozyum ve tatbikat kapsamında Balkan ülkelerinden gelen ekiplerin AFAD Edirne koordinasyonunda ortak eğitim ve uygulamalara katıldığını belirterek Türkiye ve Yunanistan'dan akademisyenlerin de iklim krizi başta olmak üzere çeşitli konularda sunumlar yaptığını söyledi.

EPOMEA Selanik ekibi Başkanı Miltos Benakis de 2013 yılından bu yana AFAD ile eğitim, tatbikat ve işbirliği alanlarında sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Türkiye'ye ve AFAD yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Benakis, Selanik ve Halkidiki'de düzenlenen etkinlik kapsamında Avrupa düzeyinde afetlere müdahale alanında bir federasyon oluşturduklarını ifade etti.

Benakis, söz konusu yapının eğitim ve tatbikat süreçlerinde AFAD'ın bilgi birikimi ve deneyiminin temel alındığını belirterek, gelecekte yaşanabilecek afetlerde ortak bir müdahale protokolü oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uluslararası standartlarda sertifikasyon sürecinin de planlandığını dile getiren Benakis, bu kapsamda AFAD koordinasyonunda Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) çerçevesinde sertifikasyon hedeflendiğini sözlerine ekledi.