Selanik Limanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 1000 bomba bulundu

Selanik Limanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 1000 bomba bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selanik Limanı'nda genişletme çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 1000 bomba tespit edildi. Toplam ağırlıklarının 15 ila 20 ton olduğu, liman yönetiminin çıkarılmaları için yardım talep ettiği ve Almanya'nın 1944'te bıraktığının tahmin edildiği belirtildi.
Yunanistan'ın Selanik Limanı'nda deniz tabanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 1000 bomba bulunduğu belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik Limanı'nda yapılan genişletme çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bombalar tespit edildi.
Bombaların, toplam ağırlığının 15 ila 20 ton arasında ve yaklaşık 1000 adet olduğu belirlendi.
Liman yönetiminden yapılan açıklamada, manyetik tarama sonucu bulunan bombaların çıkarılması için yardım talep edildiği aktarıldı.
Almanya'nın, 1944'te 2. Dünya Savaşı sırasında Selanik'ten çekilirken bombaları denize bıraktığı tahmin ediliyor.