Selanik Atatürk Evi Restorasyonu Tamamlandı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA tarafından restore edilen Selanik Atatürk Evi'nin açılışında, Atatürk'ün mirasının yeniden canlandığını vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonu tamamlanan ve bugün açılan Selanik Atatürk Evi'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından Selanik Atatürk Evi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz. Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik. Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağacın hala gölgesini düşürdüğü bu atmosfer bir çocuğun kurduğu hayallerin, bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek. TİKA başta olmak üzere, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu kıymetli mirası geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
