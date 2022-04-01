Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin kazada yaralandı

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonetle çarpışan minibüste, aralarında ünlü şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in de olduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Andreas Rangavis'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, İzmir- İstanbul Otobanı Turgutlu Gişeleri yakınındaki Hamzabeyli mevkisinde meydana geldi. Mazlum S. yönetimindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonet ile Kürşat Ö. yönetimindeki 34 ET 3131 plakalı minibüs çarpıştı. Bariyerlere çarparak durabilen araçlardan kamyonet devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Celal Gökhan Güldal ve Andreas Rangavis yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.