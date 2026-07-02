Lübnan Başbakanı, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasında Şara'nın "Müdahale etmeyeceğiz" mesajını hatırlattı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah'ın silahsızlandırılması sürecinde Suriye'nin rolüne ilişkin yöneltilen soruya doğrudan yanıt vermeyerek, bu konuda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gerekli açıklamayı yaptığını söyledi.

Lübnan'da resmi temaslarda bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Selam ve Şeybani, Lübnan-Suriye Ortak Yüksek Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "ABD'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan hükümetine Suriye'nin sürece dahil edilmesi yönünde baskı yapması halinde bunu kabul eder misiniz?" sorusuna Selam doğrudan cevap vermeyerek, şunları söyledi:

"Bu soruya ne ben ne de Şeybanı cevap verecek. Sanırım bu soruya Sayın Şara cevap verdi. Dışişleri Bakanı Şeybani adına da Cumhurbaşkanı Şara'nın söylediklerine eklenecek bir şey yok. Benim de buna ekleyeceğim bir husus bulunmuyor."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz." demişti.

Lübnanlı yetkililer de sık sık bu açıklamaya dikkati çekiyor.

Öte yandan devleti yetkilileriyle bir araya gelen Şeybani, ziyareti kapsamında bugün Hizbullah ile bir görüşme planlanmadığını belirterek, "İleride, eğer iki ülkenin çıkarına olacaksa Hizbullah ile görüşmeye açığız." ifadelerini kullanmıştı.