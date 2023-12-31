Selahattin Demirtaş'ın babası toprağa verildi

DEFNEDİLDİ

Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası, Tahir Demirtaş, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesinde bulunan Mardinkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze merasimine Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye ve eşi Başak Demirtaş ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Ayrıca DEM Parti'nin X hesabından da, Selahattin Demirtaş'ın kamuoyuna mesajı yayınlandı. Mesajda, "Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür. Hakkını helal et, nasırlı emekçi ellerinden bin defa öpüyorum. Mekanın cennet olsun.Taziyelerini ileten, acımızı paylaşan herkese teşekkür ve selamlarımı iletiyorum" ifadeleri yer aldı.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,