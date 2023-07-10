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Sel sonrası sahilde oluşan kirlilik böyle görüntülendi

Sel sonrası sahilde oluşan kirlilik böyle görüntülendi

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Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan ırmağın denize sürüklediği atıkların sahilde oluşturduğu kirlilik dron ile havadan görüntülendi.

Sel sonrası sahilde oluşan kirlilik böyle görüntülendi

BARTIN - Bartın'da sağanak yağmur sonrası taşan ırmağın denize sürüklediği atıkların sahilde oluşturduğu kirlilik dron ile havadan görüntülendi.

Cumartesi gecesi itibariyle kentte etkili olan sağanak yağmur sonrası Bartın Irmağında su seviyesi yaklaşık 10 metre yükselmişti. Taşan ırmak beraberinde plastik şişe, bidon, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atıklar İnkumu Sahiline sürüklendi. Çevre kirliliğin yol açan o anlar dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

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