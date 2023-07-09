Sel sonrası cami sular altına kaldı
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Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan cami, sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkınlar nedeniyle sular altında kaldı. Cami kullanılamaz hale geldi.
Sel sonrası cami sular altına kaldı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan cami sular altında kaldı.
Zonguldak'ta sağanak yağış sonrası Beycuma beldesinde taşkınlar meydana geldi. Su taşkınları nedeniyle dükkanlar, araçlar ve evler zarar gördü.
Taşkınlar nedeniyle Beycuma Camisi'nin içi sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle cami kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel