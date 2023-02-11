Sel felaketi yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere yardım Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatılan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de yardım toplanmaya devam ediliyor.

Sel felaketi yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere yardım

KASTAMONU - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatılan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de yardım toplanmaya devam ediliyor. 2021 yılında büyük bir sel felaketi yaşayan Bozkurt halkı, kendilerine yapılan yardımları unutmayarak depremzedelere vatandaşlara yardımlarda bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Bozkurt Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar yardım paketleri hazırlayarak katkıda bulundu. Yardım etmek isteyen gönüllü vatandaşlar yaşam malzemeleri içeren yardım paketlerini Cumhuriyet Meydanı'na getirdi. Buraya gelen yardımlar görevliler tarafından tek tek ayrıştırılıp, ihtiyaca göre tırlarla deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

"Bozkurt sel felaketini yaşamış biri olaraktan, şuanda depremzedelerimizin yanındayız"

Kastamonu Bozkurt sel felaketini yaşamış İsa Kaba, "Depremzedelerimizin yanındayız. Bize gelen yardımları aynı şekilde bizde ülkemizin tüm vatandaşlarına yardım yapıyoruz. Bozkurt halkı olaraktan tüm toplanan yardımları tırlara yükleyip, bölgelere gönderiyoruz" diye konuştu.

"Hem acısını hem sevincini yaşadık"

Depremzedeler için elinden gelen yardımı yaptığını söyleyen Mustafa Yücetürk, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bozkurt'taki sel felaketi can ve mal kayıplarımızı tüm Türkiye'nin desteğiyle atlattık devletimiz Bozkurt'un yanında olmuştu şimdide biz elimizden gelen her şeyi afet bölgesine gönderiyoruz elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz. Hem acısını hem sevincini yaşadık. Ölenlere Allah'tan rahmet dilerim" söyledi.