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Şeker pancarında kaliteyi yükseltmek için çalışma yapılacak

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
Şeker pancarında kaliteyi yükseltmek için çalışma yapılacak

Amasya tarımının önemli parçası olan şeker pancarında verim, kalite ve dayanıklılığı artırmak için çalışmalar başladı.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya tarımının önemli parçası olan şeker pancarında verim, kalite ve dayanıklılığı artırmak için çalışmalar başladı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu ile Amasya Şeker Fabrikası arasında imzalanan iş birliği protokolü ile şeker pancarında tohum çeşitliliği araştırmaları yapılacak, çiftçilere en uygun tohumlar tavsiye edilecek.

İş birliği protokolü, Suluova Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin ve Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan arasında imzalandı.

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

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