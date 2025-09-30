Şehriyar'ın Evi, Kültürel Bir Çekim Merkezi Oluyor

İran'ın ünlü Azerbaycan Türkü şairlerinden "Şehriyar" mahlasıyla tanınan Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin ölümünden sonra müzeye dönüştürülen evi, kentte kültürel bir çekim merkezi olarak işlev görev görüyor.

Çağdaş edebiyatın güçlü isimlerinden biri kabul edilen Şehriyar'ın (1906–1988) evi, kentte edebiyatseverlerin en çok ilgi gösterdiği mekanlardan biri. Tebriz'in Maksudiye Mahallesi'nde tarihi dokusu içinde yer alan bu ev, Şair'in ölümünden sonra belediye tarafından satın alınarak kültür mirası olarak tescil edildi.

Evin toplam alanı yaklaşık 250 metrekare ve iki katlı bir yapı. Kat planında sergi salonları, yazı odası gibi bölümler mevcut. Evin bodrum katında, Şair'in hayatının farklı dönemlerinden fotoğraflar sergileniyor ve ayrıca evin iç bahçesinde küçük bir havuzu bulunan bölüm yer alıyor.

Şehriyar'ın anılarını, kültürel ve edebi mirasını yaşatmak amacıyla müzeye dönüştürülen evin içinde Şair'in kişisel eşyası, el yazmaları, şiir defterleri, daktilosu ve gözlükleri sergileniyor. Ziyaretçiler için en etkileyici bölümlerden biri ise Şehriyar'ın balmumu heykeli. Çalışma odasındaki bu heykel, Şair'i adeta hayattaymış gibi canlandırıyor. Heykelin yanı başında Şair'in çalışma masası, kitapları ve kullandığı eşya bulunuyor.

Türk Şair'in hatıralarını barındıran bu ev, kültürel bir miras olarak korunuyor.

Hem Türkçe hem de Farsça şiir söyleyen en ünlü çağdaş şairlerden Şehriyar, Türk dünyasında özellikle "Haydar Babaya Selam" adlı eseriyle tanınıyor. Çocukluk anılarını, köy yaşamını ve doğduğu topraklara duyduğu özlemi dile getirdiği bu şiir, milyonların hafızasına kazınmış durumda. Tebriz'deki ev, bu büyük eserin izlerini taşıması açısından ayrı bir önem taşıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Tebriz'e geldiklerinde Şehriyar'ın evini görmeden dönmüyor. Balmumu heykelin bulunduğu oda, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği alanlardan biri. Söz konusu ev, girişinde yer alan Türkçe ve Farsça dizelerle misafirlerini karşılıyor.

İran Kültür Bakanlığı tarafından tescillenen ev, yalnızca Tebriz için değil, tüm Türk dünyası için ortak bir değer olarak kabul ediliyor. İlerleyen zamanlarda müzede şiir dinletileri ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Azerbaycan Türkü büyük Şair Şehriyar, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Şehriyar'ın hem Türkçe hem Farsça şiirleri, kültürler arasında bir köprü niteliği taşıyor.

Şehriyar'ın ölüm yıl dönümü olan 18 Eylül, İran Kültür Devrimi Yüksek Konseyi'nin kararıyla Fars Şiir ve Edebiyatı Ulusal Günü olarak kutlanıyor.