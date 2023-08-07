Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute Albümü Çıkıyor

Türk pop müzik tarihinin en önemli bestecisi Şehrazat'ın eserlerinin yer aldığı Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute albümü, Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı 'Aşklayalım' şarkısıyla piyasaya çıkıyor. Albümün prodüktörlüğünü Atilla Şen üstlenirken, şarkının söz ve müziği Şehrazat'a ait, düzenlemesi ise Erhan Bayrak tarafından yapıldı. Albüm kapağı ve şarkı kapağı ise yapay zeka ile üretildi.

Türk pop müzik tarihinin en önemli bestecisi, Şehrazat 1990 senesinde Süperstar Ajda Pekkan'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" şarkısıyla Türk pop müziğinin endüstriye dönüşmesinde yeni bir kapı açtı.

Türkiye'nin en önemli 12 yıldızı tarafından Şehrazat'ın hala çok ünlü ve popüler olan eserlerinin olduğu Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute saygı albümünün çıkış şarkısı "Aşklayalım " Süperstar Ajda Pekkan tarafından cover olarak yorumladı.

Prodüktörlüğünü Atilla Şen'in yaptığı Coverz & DMC etiketiyle piyasaya çıkacak olan Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi Volume 1 Tribute saygı albümünün Süperstar Ajda Pekkan tarafından yorumlanan "Aşklayalım" söz & müziği ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat'a düzenlemesi ise Erhan Bayrak'a ait olup Mix Mastering çalışmaları IMS Mix Mastering tarafından tamamlamadı.

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat'ın albüm kapağı ve Süperstar Ajda Pekkan'ın "Aşklayalım" şarkı kapağı yapay zeka ile üretildi.

Dünden bügüne 14 potre fotoğrafının ortak anlatımının oluşturduğu yapay zeka fotoğrafları son dokunuşları ise ressamlar tarafından çizim teknikleriyle yapıldı. Bu yapay zeka fotoğrafları Onur Özışık imzası taşıyor.