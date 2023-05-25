Şehitlerin Mezarına PKK Yazan Kişiye Hapis ve Para Cezası

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, şehitlerin mezarına 'PKK' yazan Ferhat Şahin'in (20) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Şahin hakkında 3 yıl 9 ay hapis ve 14 bin 200 TL para cezası kararı verdi.

Körfez ilçesinde bulunan şehitlikte 6 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, 2015 yılında Siirt'te şehit olan Emre Kaan Arlı, 2006 yılında Hakkari'de şehit olan Halil İbrahim Arslan, 1996 yılında Sivas'ta şehit olan Düzgün Kılavuz ve 1995 yılında Bingöl'de şehit olan Başar Baran Varlı'nın mezarına 'PKK' yazan Ferhat Şahin, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak küfretti. Polis tarafından gözaltına alınan Ferhat Şahin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferhat Şahin'e 'zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, 4 kez 'kişinin hatırasına hakaret', 4 kez 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından da toplam 14 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.