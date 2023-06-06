Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şehitler için hayırseverlerin destekleriyle alınan hayvanlar kurban edildi

Şehitler için hayırseverlerin destekleriyle alınan hayvanlar kurban edildi

Güncel Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle alınan 2 büyükbaş hayvan, şehitler için kurban edildi. Hayvanların etleri öğrencilere ve deprem bölgesindeki aşevlerine dağıtılacak.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle alınan 2 büyükbaş hayvan, şehitler için kurban edildi.

Hacı Murat Cami Müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşlar tarafından alınan 2 büyükbaş hayvanı Şarkışla Belediyesi mezbahasında şehitler için kestiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu, Ömer Halisdemir, Eren Bülbül, Fethi Sekin, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Bedirhan Karakaya ve tüm şehitler için kesilen şükür kurbanların etlerinin öğrencilere ve deprem bölgesindeki aşevlerine dağıtılacağını belirten Arslan, hayırsever vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Şarkışla Sivas Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title