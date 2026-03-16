Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart törenlerinin genel provası yapıldı

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde yapılacak törenlerin genel provası yapıldı.

Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tören programının genel provası yapıldı. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tören alanında incelemelerde bulundu. Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler ise provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Öte yandan, tören için hazırlıklarda sürüyor. 18 Mart Deniz Zaferi Törenleri kapsamında Türk Bahçesi'ne Türk bayrağını simgeleyebilmek için kırmızı-beyaz çift renk 80 bin lale soğanı dikildi. Temsili mezarlık ve orta bahçe alanına renklerini yine Türk Bayrağından alan kırmızı ve beyaz renkli 10 bin adet şakayık dikimi gerçekleştirildi. Türk bahçesi ve servili yola toplamda 6 bin adet sümbül dikilerek kendine has kokusu ve görüntüsü ile bir ahenk sağlanması amaçlandı.

'BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ'

Şehitler Abidesi'nde 18 Mart töreni için hazırlıkların devam ettiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 111'inci yıl dönümü etkinliklerinde artık son aşamaya geldik ve o büyük zafer günümüzü bekliyoruz ve son provalarımızı yapıyoruz. Yine her yıl olduğu gibi 111'inci yıl dönümünde de o büyük zaferi, büyük kahramanları, kahramanlığı yine hatırlayacağız, anacağız, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Yine Çanakkale'yi Geçilmez yapanları, o büyük komutanları, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı, Cevat Paşa'mızı, Selahattin Adil Beyleri, Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş'u, Bigalı Mehmet Çavuş'u ve o büyük askerleri, o büyük insanları, yine hayırla yad edeceğiz. Yine devlet ricalimizle, askeri erkanımızla birlikte şehit yakınlarımızla, gazilerimizle birlikte millet olarak o büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha bu toprakları bize vatan yapanları, Çanakkale'yi 'geçilmez' yapanları hayırla anacağız ve onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha dünyayı ilan edeceğiz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük hatıraya, o kahramanların hatıralarına dünya durdukça her daim sahip çıkacağız. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. O büyük mübarek kahramanların, o büyük insanların ruhları şad olsun" dedi.

