Şehitkamil Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs desteği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, üniversiteye hazırlık ya da birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere 20 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de burs vereceklerini belirtti.

Bu yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine toplamda 20 bin lira burs desteği sağlayacaklarını ifade eden Yılmaz, burs ödemelerinin, her iki eğitim-öğretim döneminde 10'ar bin lira olarak gerçekleştirileceğini kaydetti.

Üniversite öğrencilerine verdikleri desteğin devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Hazırlık ve 1.sınıfa bu yıl başlayanlarla, geçen sene eğitim desteği alanlara 20 bin lira desteğimiz hayırlı olsun. Sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu yıl 3. ve 4. sınıfa başarı ile geçen öğrencilerimiz için de yine bir müjdemiz olacak. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, sadece burs desteği ile değil kütüphaneler, etüt merkezleri, kültür-sanat etkinlikleri ve gençlik projeleriyle de öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.