Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-25 başarıyla tamamlandı. Tatbikatta; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik en üst düzeyde sergilendi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
