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Çanakkale Savaşları'nda Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey Anıldı

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Çanakkale Savaşları'nda Arıburnu savunmasının önemli isimlerinden olan 57'nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey, şehadetinin 109. yılında mezarı başında anıldı. Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile tarihçiler ve vatandaşlar da hazır bulundu.

Çanakkale Savaşları'nda Arıburnu savunmasının önemli isimlerinden 57'nci Piyade Alayı Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey mezarı başında anıldı.

Arıburnu Cephesi'nde 25 Nisan 1915'te karaya çıkan Anzak birliklerini 27. Piyade Alayı ile karşılayan ve durdurmayı başaran, bu cephedeki zaferin mimarı olan kahraman 57'nci Piyade Alayı'nın komutanı için şehadetinin 109. yılında kabri başında anma töreni düzenlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 13 Ağustos 1915'te, 57'nci Alay Karargahı'nın yakınına düşen obüs mermisi ile şehit düşen ve son sözleri "Aileme haber verin. Millet var olsun." olan Hüseyin Avni Bey ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile tarihçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İsmail Kaşdemir Gelibolu Piyade Güncel Haberler

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