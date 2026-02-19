Şehit yakınları ve gaziler 81 ildeki "Büyük Aile Sofraları"nda buluşacak

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde hazırlanacak "Büyük Aile Sofraları"nda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla 81 ilde iftar programı düzenleneceği belirtildi.

Programa, 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılımının beklendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak olmasının da programa ayrı bir anlam kazandırdığı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı.

İstihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Göktaş, ramazanın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti.