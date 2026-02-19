Haberler

Şehit yakınları ve gaziler 81 ildeki "Büyük Aile Sofraları"nda buluşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde hazırlanacak "Büyük Aile Sofraları"nda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya gelecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde hazırlanacak "Büyük Aile Sofraları"nda şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları iftarda bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla 81 ilde iftar programı düzenleneceği belirtildi.

Programa, 41 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının katılımının beklendiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yapacak olmasının da programa ayrı bir anlam kazandırdığı aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının Bakanlık politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı.

İstihdamdan sosyal desteklere, eğitimden ulaşıma kadar her alanda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Göktaş, ramazanın ilk gününde ülke genelinde gerçekleştirilecek iftar programının devletin vefa anlayışının ve milletin birlik ruhunun güçlü bir göstergesi olacağını kaydetti.

Kaynak: AA " / " + Hüseyin Cem Dağıstanlı -
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi