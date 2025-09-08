Şehit Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu, Adana'daki kabri başında anıldı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2016'da terör örgütü DAEŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu, Adana'daki mezarı başında anıldı.

Özkozanoğlu için Kozan Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Şehidin babası Mustafa Özkozanoğlu, gazetecilere, oğlunun acısını ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile diğer ilgililer katıldı.