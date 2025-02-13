Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay'ın İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay'ın İzmir'deki ailesine acı haber verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehidin Konak ilçesine bağlı Kocakapı Mahallesi'ndeki baba ocağına gelen yetkililer, Oktay'ın şehadet haberini iletti.

Evin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, eve Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ağabeyi Mustafa Oktay, burada taziyeleri kabul etti.

"Mayısta düğünü olacaktı"

Ağabey Oktay, gazetecilere 32 yaşındaki kardeşinin görevine 8 yıl önce başladığını söyledi.

Daha önce Irak'ın kuzeyi ve Libya'da görev alan kardeşinin son olarak Balıkesir'deki komando tugayında görevli olduğunu anlatan Oktay, "Rabbim şahadetini kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

Oktay, 11 kardeş olduklarını, 6 erkek kardeşten şehitlik mertebesinin Osman Oktay'a nasip olduğunu ifade ederek, kardeşinin kanının yerde kalmayacağından kuşku duymadıklarını dile getirdi.

En son 3 ay önce görüştüklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Boyun fıtığı nedeniyle hastanede yatıyordum. Hastaneye ziyaretime gelmişti. Ondan sonra bir daha nasip olmadı, görüşemedik. Geçen ay nişanlanmıştı. Mayısta düğünü olacaktı. Düğünden sonra da görevini sürdüreceğini söylüyordu. Babamızı, 2010 yılında kaybetmiştik. Şimdi Osman kardeşimi, vasiyeti üzerine babamın yanına defnedeceğiz. Düzenini kurmuştu. Evini, eşyalarını almıştı. Düğünü değil de Rabbim şehitlik nasip etti."

Şehidin cenazesinin, yarın İzmir'de yapılacak törenin ardından Buca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
img

Kocaeli'de şehir içi ulaşım yapılan zam tepki topluyor
img

Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
img

Ünlü şarkıcı Kalben, dansıyla beğeni topladı
Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı

Türkiye'yi boydan boya bölen yarık! Türk profesör de doğruladı
46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru

46 pozisyonun kaydı istendi! Galatasaray'dan TFF'ye tarihi başvuru
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.